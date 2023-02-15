ООН та партнерські організації просять виділити $5,6 млрд для допомоги людям, які постраждали від повномасштабного російського вторгнення в Україну

Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС ООН) та Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) звернулися з проханням виділити $5,6 млрд для надання допомоги мільйонам людей, які постраждали від повномасштабної російської агресії проти України.

Як повідомляє пресслужба УКГС ООН, за Планом гуманітарного реагування для України, що об'єднує понад 650 партнерів, переважно українських організацій, для того щоб забезпечити 11,1 мільйона осіб харчовими продуктами, медичною, грошовою та іншою життєво необхідною підтримкою, потрібно $3,9 млрд.

"Для плану реагування для допомоги біженцям з України потрібно залучити 1,7 млрд доларів США. Цього року цей план включає десять країн, що прийняли біженців, - Болгарію, Естонію, Латвію, Литву, Молдову, Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину і Чеську Республіку - та близько 250 партнерів, більше ніж половину яких складають національні партнери. Завдяки цим коштам буде надано допомогу 4,2 мільйона українських біженців та громадам у країнах, що їх приймають", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що гуманітарна ситуація в Україні швидко погіршилася у 2022 році внаслідок повномасштабного вторгнення російських загарбників у країну.

Унаслідок надзвичайних руйнувань та спустошень майже 40% населення України потребують гуманітарної допомоги та захисту. Крім того, через війну багато людей були змушені виїхати з України, що "спричинило гуманітарну кризу такого масштабу, якої в Європі не спостерігалось протягом десятиліть".

"Майже рік потому війна продовжує щодня спричиняти смерті, руйнування та переміщення людей у приголомшливих масштабах", - сказав Мартін Гріффітс, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і Координатор надзвичайної допомоги.

Він зазначив, що ООН продовжить під час надання допомоги "надавати перевагу допомозі людям, які потребують її найбільше, та підтримці місцевих органів влади та організацій громадянського суспільства, самовіддана праця яких є постійним натхненням".

"Ми маємо зробити все можливе, щоб дістатись найбільш важкодоступних громад, зокрема поблизу лінії фронту. Страждання українського народу все ще не припиняються, і мешканці України потребують міжнародної підтримки", - додав він.

У свою чергу верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді заявив, що країни, які прийняли українських біженців, надали неймовірну підтримку надзвичайній ситуації в Україні, за потужної провідної ролі державних органів, безпрецедентної солідарності з боку приймаючих громад і неймовірних зусиль громадянського суспільства, зокрема місцевих НУО та об'єднань самих біженців й організацій місцевих громад.

"Європа довела, що здатна на рішучі спільні дії для допомоги біженцям. Біженців не лише прийняли, але й надали їм тимчасовий захист з правом працювати, отримувати послуги та бути залученими до національних систем підтримки. Але ми не повинні сприймати таке реагування, гостинність приймаючих громад як належне. Потрібно продовжувати міжнародну підтримку та солідарність доти, доки біженці не зможуть безпечно та гідно повернусь додому, що повинно залишатись пріоритетом", - наголосив Ґранді.

В управлінні уточнюють, що з початку повномасштабної війни гуманітарні організації України доклали всіх зусиль для збільшення допомоги в усіх регіонах країни. Майже 16 мільйонів людей в Україні отримали допомогу із соціально-правового захисту у 2022 році, зокрема в районах поза урядовим контролем.

Гуманітарні організації також надали грошову допомогу 6 мільйонам людей, що також сприяло відновленню місцевої економіки.

Минулого року партнери за Планом реагування для допомоги біженцям забезпечили соціально-правовий захист та допомогу мільйонам біженців з України. Зокрема, понад 1,1 мільйона осіб отримали підтримку у сфері захисту та понад 609 тисяч дітей отримали послуги захисту дітей. Майже 1 мільйон отримали підтримку у натуральній формі, й понад 885 000 осіб отримали термінову грошову допомогу задоволення своїх основних потреб.

У 2023 році, завдяки спільним зусиллям та продовженню підтримки в межах цих планів, партнери в Україні та сусідніх країнах нададуть послуги у сфері захисту мільйонам людей в Україні та країнах, які прийняли біженців з України. Зокрема будуть надані послуги у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, захисту дітей, послуги щодо запобігання та реагування на випадки гендерно зумовленого насильства, підтримка з житлом, забезпечення основних потреб і грошова допомога.