Окупанти 103 рази обстріляли українські позиції в Запорізькій області за добу, зруйновано 19 цивільних об'єктів

Головне управління Національної поліції в Запорізькій області задокументувало у вівторок 19 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури обстрілами з боку російських окупантів в Оріхівській та Гуляйпільській об'єднаних територіальних громадах Пологівського району та у Василівському районі Запорізької області, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"На запорізькому напрямку противник, як і раніше, зосереджується на обстрілі позицій наших підрозділів та населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Зокрема, протягом минулої доби рашисти 103 рази обстріляли позиції українських захисників з танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії. На всі цинічні і підлі дії путінських злочинців мужні українські воїни дають гідну відповідь", - написав Куртєв у телеграм-каналі.