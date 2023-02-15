На другий день "Рамштайну" учасники зустрічі обговорюватимуть постачання танків Україні

У середу, 15 лютого, на зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорюватиметься постачання танків для Збройних сил України, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Перший робочий день у Брюсселі завершено. Я вдячний усім країнам-учасницям Ramstein та Північноатлантичному альянсу за підтримку України. Завтра розклад буде заповнений. Ми витратимо більше часу на обговорення танків", – написав він у твіттері в ніч проти середи.