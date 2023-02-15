Окупанти ведуть наступальні дії на п’яти напрямках

Російські окупанти ведуть наступальні дії на 5 напрямках. За добу ЗС України відбили атаки в районах понад 20 населених пунктів, повідомили у Генштабі.

"Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках", – наголошується в ранковому зведенні в середу.

У Генштабі уточнили, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах понад 20 населених пунктів. Серед них - Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші ракетники та артилеристи вразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, 6 складів боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.

За інформацією Генштабу, противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема, поблизу населеного пункту Красна Зорька Сімферопольського району тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим для приховування кількості загиблих противник застосовує спалювання. Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількістю до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. Кремація здійснюється цілодобово. Послуги з кремації цивільним не надаються", – констатують українські військові.