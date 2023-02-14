Події

22:09 14.02.2023

Українські рятувальники дістали жінку з-під завалів у Туреччині

1 хв читати
Українські рятувальники дістали жінку з-під завалів у Туреччині

Українські рятувальники врятували жінку з-під завалів у Туреччині, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Є сьогодні дуже хороша новина від групи наших рятувальників, які працюють у Туреччині. На дев'ятий день після руйнівного землетрусу вдалося врятувати жінку. Її дістали з-під завалів наші ДСНС, передали медикам", - сказав він.

"Це дуже важливо – не втрачати надії за жодних обставин і продовжувати боротися за життя. Дякуємо всій нашій команді рятувальників!", - наголосив Зеленський.

 

 

Теги: #туреччина #рятувальники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:46 14.02.2023
Унаслідок землетрусу в Туреччині загинули 5 громадян України, зокрема сім'я із Запоріжжя - МЗС

Унаслідок землетрусу в Туреччині загинули 5 громадян України, зокрема сім'я із Запоріжжя - МЗС

15:58 14.02.2023
Закарпатський клуб "Минай": бійка з ярославським "Шинником" у Туреччині була спровокована росіянами

Закарпатський клуб "Минай": бійка з ярославським "Шинником" у Туреччині була спровокована росіянами

12:51 14.02.2023
У Туреччині з-під завалів врятували понад 8 тис. людей – Ердоган

У Туреччині з-під завалів врятували понад 8 тис. людей – Ердоган

11:04 13.02.2023
Українські рятувальники за минулу добу надали медичну допомогу трьом людям у постраждалій від землетрусу Туреччині

Українські рятувальники за минулу добу надали медичну допомогу трьом людям у постраждалій від землетрусу Туреччині

19:46 12.02.2023
Українські рятувальники обстежили 224 зруйновані будівлі в Туреччині, розібрали 94 завали

Українські рятувальники обстежили 224 зруйновані будівлі в Туреччині, розібрали 94 завали

19:41 12.02.2023
Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 33 тис.

Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 33 тис.

07:37 12.02.2023
Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині перевищила 24,5 тис

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині перевищила 24,5 тис

19:35 11.02.2023
Кількість жертв землетрусу в Туреччині наближається до 22 тисяч

Кількість жертв землетрусу в Туреччині наближається до 22 тисяч

16:22 11.02.2023
Зеленський відвідав посольство Туреччини в Україні та вшанував пам'ять жертв землетрусу

Зеленський відвідав посольство Туреччини в Україні та вшанував пам'ять жертв землетрусу

16:58 10.02.2023
Ердоган визнав, що Туреччина не змогла досить швидко виконувати роботи з ліквідації наслідків землетрусу

Ердоган визнав, що Туреччина не змогла досить швидко виконувати роботи з ліквідації наслідків землетрусу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У боях у Донецькій області відбувається знищення російського потенціалу

Суддя Віра Михайленко очолила ВАКС

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 35,4 тис. - Ердоган

Міністр оборони США за результатами "Рамштайн-9": У мене немає сьогодні оголошень на тему літаків

Сили оборони нанесли 9 ударів по місцях скупчення окупантів і по 3 складах боєприпасів за добу

ОСТАННЄ

У боях у Донецькій області відбувається знищення російського потенціалу

Чотирьох агентів РФ, затриманих на сході України, засуджено до реальних термінів в'язниці

Суддя Віра Михайленко очолила ВАКС

"Нова пошта" відновила роботу відділень і пошти після збою

"Нова пошта" возобновила работу отделений и почтоматов после сбоя

США може передати Україні іранську зброю, вилучену у єменських бойовиків

Російські окупанти двічі за добу обстріляли один із медзакладів Херсона - ОВА

Україна відкриє новий залізничний пункт контролю "Березине" на кордоні з Молдовою

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 35,4 тис. - Ердоган

"Нова пошта" повідомила про технічний збій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА