Українські рятувальники дістали жінку з-під завалів у Туреччині

Українські рятувальники врятували жінку з-під завалів у Туреччині, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Є сьогодні дуже хороша новина від групи наших рятувальників, які працюють у Туреччині. На дев'ятий день після руйнівного землетрусу вдалося врятувати жінку. Її дістали з-під завалів наші ДСНС, передали медикам", - сказав він.

"Це дуже важливо – не втрачати надії за жодних обставин і продовжувати боротися за життя. Дякуємо всій нашій команді рятувальників!", - наголосив Зеленський.