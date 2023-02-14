"Нова пошта" возобновила работу отделений и почтоматов после сбоя

"Нова пошта", лидер экспресс-доставки в Украине, возобновила работу после сбоя, временно парализовавшего работу отделений и почтоматов во вторник, продлив время работы отделений на один час, сообщили в пресс-службе компании.

"Все возобновлено полностью. "Нова пошта" возобновила работу по всей стране. Можно получать и отправлять посылки в отделениях и почтоматах", - отметили в пресс-службе.

По ее информации, мобильное приложение также работает: можно оплачивать, создавать накладные и получать посылки в почтомате.

В "Новой поште" подчеркнули, что, понимая, как важно людям получить свои отправления именно сегодня, продлили работу отделений на один час: в крупных городах до 22:00, в других местах – до 21:00.

Ранее сообщалось, что из-за технического сбоя во вторник, парализовавшего работу системного обеспечения возникли проблемы с получением и отправкой посылок в отделениях "Новой пошты" по всей стране. После частичного восстановления системы, что позволило постепенно возобновить выдачу посылок в отделениях, согласно информации клиентов, работа с почтоматами была по-прежнему затруднена.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" – крупнейший участник украинского логистического рынка: ее сеть насчитывает около 10 тыс. отделений и 13 тыс. почтоматов по всей Украине. Количество отправлений за 2021 год превысило 372 млн. Кроме этого, небанковское финансовое учреждение "НоваПэй" предоставляет услуги по денежным переводам и операциям с электронными деньгами. За 2021 год было проведено 388 млн транзакций.

Детальные результаты работы ГК в 2022 году пока не объявлялись, однако ее соучредитель Леонид Климов заявлял о восстановлении количества отправлений в конце прошлого года до 95% от довоенного уровня.

В состав группы также входит "Нова пошта Глобал", которая развивает международную партнерскую сеть, чтобы предоставлять клиентам услуги по экспресс-доставке не только в Украине, но и за рубежом. Компания выполняет регулярные авиарейсы в США, Европу, Китай и за 2021 год доставила 9,3 млн международных отправлений.