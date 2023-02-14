Події

20:24 14.02.2023

Російські окупанти двічі за добу обстріляли один із медзакладів Херсона - ОВА

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Російські окупанти у вівторок увечері вдруге за добу обстріляли один із медзакладів Херсона, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Двічі за день російська армія обстріляла один із медзакладів Херсона! Не встигли лікарі та пацієнти оговтатися від ранкової російської атаки, як декілька годин тому окупанти завдали повторно артилерійського удару по медичному закладу", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що через російські обстріли пошкоджено дах одного з корпусів, також у будівлі вибуховою хвилею та уламками снарядів вибило вікна.

"Під час російської атаки у лікарні перебували 26 пацієнтів та сім медпрацівників. На щастя, ніхто не постраждав", - підсумували в ОВА.

Теги: #херсон #обстріл #медзаклад

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