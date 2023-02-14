"Нова пошта" повідомила про технічний збій

"Нова пошта", лідер експрес-доставки в Україні, повідомила про технічний збій, який паралізував роботу системного забезпечення у відділеннях по всій Україні.

"Працюємо, щоб працювати. Відбувся технічний збій по всій Україні. Робимо все, щоб якнайшвидше відновити роботу системи", - повідомила компанія на своїй сторінці у фейсбуці.

У коментарях під постом її представники зазначили, що роботу відділень у вівторок буде продовжено, щоб клієнти змогли отримати свої посилки.

Зазначається також, що потроху система відновлюється, що дає змогу поступово відновити видачу посилок у відділеннях, водночас, згідно з інформацією клієнтів, роботу з поштоматами поки що утруднено.

Заснована у 2001 році ГК "Нова пошта" - найбільший учасник українського логістичного ринку: її мережа налічує близько 10 тис. відділень та 13 тис. поштоматів у всій Україні. Кількість відправлень за 2021 рік перевищила 372 млн. Крім цього, небанківська фінансова установа "НоваПей" надає послуги з грошових переказів та операцій із електронними грошима. За 2021 рік було проведено 388 млн транзакцій.

Детальні результати роботи ГК у 2022 році поки що не оголошувалися, проте її співзасновник Леонід Клімов заявляв про відновлення кількості відправлень наприкінці минулого року до 95% довоєнного рівня.

До складу групи також входить "Нова пошта Глобал", яка розвиває міжнародну партнерську мережу, щоб надавати клієнтам послуги з експрес-доставки не лише в Україні, а й за кордоном. Компанія виконує регулярні авіарейси до США, Європи, Китаю і за 2021 рік доставила 9,3 млн міжнародних відправлень.