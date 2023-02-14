В ЄС буде створено робочу групу для вивчення можливості використання заморожених російських активів для відновлення України

Під керівництвом Швеції, яка головує у Раді Європейського союзу, буде створено робочу групу ЄС для вивчення можливості використання заморожених російських активів для відновлення України, повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

“Росія має платити за відновлення України. Натомість це ставить складні питання. Це має бути зроблено відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права, і зараз для цього немає прямої моделі”, - наводить слова Крістерссона пресслужба головування Швеції в Раді ЄС.

Робоча група проведе юридичний, фінансовий, економічний та політичний аналіз можливостей використання заморожених російських активів.

Рішення про компетенцію Робочої групи буде ухвалено Coreper II (Комітет постійних представників урядів держав-членів при Європейському союзі) у середу, 15 лютого. Робочу групу очолить посол Андерс Анлід, генеральний директор Національної ради з торгівлі.

Робота проводитиметься у тісній співпраці з Freeze and Seize Task Force, очолюваною Європейською комісією.