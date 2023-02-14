США на цьому етапі не планують передавати Україні літаки - голова Пентагону

Адміністрація США наразі не має наміру передавати літаки F-16 Україні, заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

"З приводу F-16 мені нема чого зараз анонсувати", - заявив він на пресконференції у Брюсселі у вівторок.

Остін нагадав, що раніше президент США Джо Байден висловився у схожому ключі.

Байден наприкінці січня заявив, що зараз про передання таких бойових літаків не йдеться.

"Ні", - відповів Байден на запитання американських журналістів про те, чи Вашингтон підтримує ідею передання F-16 Києву.