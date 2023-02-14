Події

14:29 14.02.2023

Молдова з міркувань безпеки тимчасово закрила повітряний простір

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Молдова з міркувань безпеки тимчасово закрила повітряний простір

Авіакомпанії, що здійснюють рейси з кишинівського аеропорту, повідомляють, що повітряний простір Молдови тимчасово закрито.

"Шановні пасажири, на даний момент повітряний простір Республіки Молдова закрито, чекаємо на відновлення польотів. Ті, хто сьогодні перебувають в аеропорту, на борту або планує вилетіти, зберігайте спокій і стежте за інформаційними панелями в аеропорту, а також на сайті авіакомпанії та аеропорту", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті компанії AirMoldova.

Причини ухвалення такого рішення не названо.

Як повідомило джерело в аеропорту, "рішення прийнято з міркувань безпеки" і воно діє до 16.00 кв. Кілька рейсів затримано на кілька годин, а реєстрація пасажирів на найближчі рейси триває.

Теги: #молдова #повітряний_простір

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