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10:12 14.02.2023

РФ продовжує співпрацювати з Іраном у сфері військової і технічної підтримки війни в Україні – ISW

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РФ продовжує співпрацювати з Іраном у сфері військової і технічної підтримки війни в Україні – ISW

Російська влада продовжує використовувати свої відносини з Іраном для отримання підтримки у війні з Україною, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, у звіті за 13 лютого наголошується, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило переговори двох операторів безпілотників "Шахед", які з високим ступенем достовірності є представниками Іранського Курдистану і, ймовірно, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції (КСІР). Також згадується інформація про те, що Іран контрабандою переправив до Росії щонайменше 18 безпілотників далекого радіусу дії, зокрема шість безпілотників Mohajer-6 і 12 безпілотників Shahed-121 і 129, які мають можливості завдання ударів по землі та призначені для доставки корисного навантаження до цілі й повернення на базу, на відміну від Shahed-131 та 136, які є "дронами-камікадзе". За інформацією російських військових блогерів, пов'язані з КВІР вантажні літаки "Іл-76" регулярно літають до Росії.

"Ці дані, взяті в тандемі, дають змогу припустити, що Росія продовжує покладатися на Іран у плані військової і технологічної підтримки в Україні й що частина іранського персоналу, ймовірно, перебуває в Україні, безпосередньо підтримуючи російські атаки на українську цивільну інфраструктуру", - наголошується у звіті.

Водночас президент РФ Володимир Путін продовжує публічно підтримувати Міністерство оборони Росії, оскільки російські війська продовжують зазнавати катастрофічних втрат у районі Вугледару Донецької області. Так, раніше Путін зазначив, що російська "морська піхота наразі працює як слід" і що Тихоокеанський та Північний флоти "героїчно борються". На думку аналітиків, Путін, імовірно, навмисно підтримує Тихоокеанський та Північний флоти на тлі оприлюднених значних втрат механізованих частин 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту під час штурму Вугледару. Крім того, міністр оборони РФ Сергій Шойгу раніше заявив, що російські війська успішно розвивають наступ у Вугледарі.

"Путін, імовірно, навмисно подвоює вкрай оптимістичний опис Вугледарської лінії фронту, наданий Міноборони Росії, щоб підтримати версію про неминучий і масштабний великий російський наступ у Донецькій області", - вважають аналітики.

Однак коментар Путіна також може також свідчити про намір посилити наступ на Вугледар більш мобілізованими силами або за рахунок повторного введення в цей район решти частин Північного флоту. Так, українські сили нещодавно знищили російські зенітно-ракетні комплекси, які, як повідомляється, належать 80 окремій арктичній мотострілецькій бригаді Північного флоту, в окупованій Херсонській області. Також повідомлялося, що російські військові концентрують деякі сили в Маріуполі, лише за 75 км на південний схід від Вугледару.

"Ці ознаки свідчать про те, що російські сили, зокрема частини Північного флоту, можуть готуватися до захоплення Вугледару", - наголошується у звіті.

Водночас використання російськими збройними силами мобілізованого персоналу як заміну частинам, що зазнали втрати в боях, навряд чи створить достатні наступальні можливості для великомасштабного і швидкого механізованого наступу, вважають аналітики. За даними української сторони, російському командуванню потрібно втретє переукомплектувати 155 бригаду морської піхоти через її втрати в Вугледарі та попередні бойові невдачі в районі Київської області та Павлівки Донецької області. Також російський військовослужбовець 155 бригади морської піхоти, який брав участь у штурмі Вугледару, розповів російському опозиційному виданню, що бригада на 80-90% укомплектована мобілізованими, оскільки російське військове командування постійно поповнює російські частини мобілізованими військовими.

"Росія продовжує покладатися на мобілізованих людей, які не могли виконувати бойові завдання, такі як ідентифікація та виявлення мінних полів, або не знали, що робити, натрапивши на них під час штурму, це свідчить про те, що ці мобілізовані елементи не мають бойового досвіду, необхідного для проведення успішного механізованого наступу. Ці мобілізовані люди, ймовірно, пройшли обмежену індивідуальну підготовку і не мають згуртованості підрозділу, професійної підготовки або досвіду, необхідного для великомасштабних механізованих наступів", - наголошується у звіті.

Отже, впевнені аналітики, Росія може розгорнути додаткові мобілізовані підрозділи, які можуть вести оборонні операції або наступальні операції на виснаження на лінії фронту у Вугледарі, але ці мобілізовані солдати навряд чи стануть ефективними механізованими підрозділами, здатними виконувати успішні наступальні операції протягом найближчих місяців.

 

Теги: #рф #иран #isw

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