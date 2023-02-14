Пентагон називає збитий над Канадою об'єкт "невеликою металевою кулею" - ЗМІ

Не ідентифікований об'єкт, збитий у неділю минулого тижня над Канадою, був "невеликою металевою кулею з прикріпленим знизу корисним навантаженням", повідомляє телеканал CNN.

У службовій записці Пентагону, яка була направлена законодавцям у понеділок і яка є в розпорядженні CNN, наводяться перші офіційні дані про один із трьох збитих за останні дні об'єктів, який раніше описувався як "циліндричний предмет", уточнює телеканал.

"Наразі ми не маємо додаткових подробиць про об'єкт, зокрема щодо повного спектра його можливостей і походження. (...) Не варто вважати, що події останніх днів пов'язані між собою", - наголошується в документі Міноборони.

Один із чиновників у розмові з CNN уточнив, що минулих вихідних адміністрація проявляла обережність щодо описання пілотами невпізнаних об'єктів у зв'язку з обставинами, в яких їх було виявлено.

Раніше представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в понеділок на брифінгу повідомив, що американське військове командування збило три аеростати на півночі США та над Канадою, оскільки ті становили загрозу для цивільної авіації.

У лютому в небі над США було виявлено та збито китайський аеростат, який у Вашингтоні назвали розвідувальним. У МЗС КНР заявили, що аеростат був цивільним об'єктом, який використовувався з науковою метою, переважно метеорологічною. Його появу в повітряному просторі США у Пекіні пояснили тим, що він збився з курсу.

Останніми днями над територіями США та Канади сталися ще три аналогічні інциденти: раніше два об'єкти були знищені над Аляскою та над Юконом. Напередодні повітряну ціль збили над озером Гурон на кордоні США та Канади.

Вашингтон і Оттава розслідують ці інциденти та досліджують виявлені уламки об'єктів, щоб визначити країну походження та зробити висновки про завдання, які вони виконували. За початковими оцінками, ці три аеростати, на відміну першого, навряд чи здійснювали збір розвідданих.