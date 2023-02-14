Християнські демократи, які перемогли в Берліні, планують переговори щодо формування коаліції з соціал-демократами та "зеленими"

Опозиційний Християнсько-демократичний союз (ХДС), який переміг на виборах у Берліні, планує переговори з Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) і "зеленими" для формування коаліційного уряду, повідомляють європейські ЗМІ.

Один із основних кандидатів на виборах від ХДС Кай Вегнер зазначив, що мета таких переговорів - "сформувати успішну берлінську коаліцію, яка знову об'єднає це місто".

"Результати повторних виборів показали, що ХДС може перемагати у великих німецьких містах", - наголосив він.

Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС) на виборах до місцевих органів управління у столиці ФРН отримав 28,2% голосів. Вперше за 20 років ХДС набрав найбільше голосів у Берліні. Соціал-демократи нинішнього канцлера ФРН Олафа Шольца і партія "зелених", що входить до правлячої коаліції, набрали по 18,4% голосів. Результат СДПН у столиці Німеччини став найгіршим для партії за десятиліття.

Попередні вибори у столиці ФРН відбулися восени 2021 року, проте Конституційний суд визнав їхні результати недійсними після низки скарг від політичних партій, було призначено повторні.