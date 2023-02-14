Мережеві оператори анонсували третій день без обмежень електроенергії на вівторок

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" не надав обмеження споживання електроенергії областям на вівторок, 14 лютого, свідчать повідомлення операторів системи розподілу у соцмережах.

"Укренерго" не надавала обмеження споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати завтра світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях", – йдеться у повідомленні ДТЕК у понеділок увечері у телеграм-каналі групи.

Водночас ДТЕК зазначив, що внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" у деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком.

"У деяких районах Києва, наприклад, у частині Голосіївського, Святошинського та Шевченківського, є дефіцит пропускної спроможності мереж. Мережі "Укренерго", пошкоджені через обстріл, поки що не можуть передавати такі обсяги електроенергії, щоб забезпечити всіх киян світлом. Тому тут можуть застосовуватись локальні відключення за графіками", – повідомив зі свого боку голова енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

Як зазначили у ДПЕК, стабілізаційні відключення діятимуть завтра на Одещині через мережеві обмеження.

"Ще один день плануємо пройти без обмежень електропостачання! "Безліміт" потужності для Івано-Франківська та області дозволяє не застосовувати графіки планових відключень", – йдеться у повідомленні "Прикарпаттяобленерго" у Facebook.

Подібні оголошення про плани пройти 14 лютого без застосування графіків погодинних відключень розмістили у своїх Facebook, у тому числі "Полтаваобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Вінницяобленерго".

"Хмельницькобленерго" зазначило, що 14 лютого лише мережеві обмеження можуть бути причиною погодинних відключень, але за необхідності відбуватимуться лише на півночі області у періоди пікового навантаження (08:00 – 11:00 та 17:00 – 22:00).

"Мешканці Хмельницького та решти громад області споживатимуть електроенергію без погодинних відключень", – анонсував обласний мережевий оператор.

Водночас усі оператори закликали споживачів розумно та економно використовувати електроприлади, адже у разі, якщо рівень енергоспоживання перевищуватиме виробництво, можуть бути запроваджені аварійні стабілізаційні відключення.

Як повідомлялося, "Укренерго" та Міненерго на неділю та понеділок зазначали відсутність дефіциту енергопостачання, що насамперед пов'язано зі зростанням генерації та ремонтом мереж.