Унаслідок обстрілу села Інгулець на Херсонщині загинула жінка та поранено чоловіка

Російські окупаційні війська вкотре обстріляли Херсонщину: у селі Інгулець загинула жінка, чоловік дістав поранення, повідомляє Херсонська ОВА.

"Російські війська обстріляли домівки мирних мешканців у селі Інгулець на Херсонщині, є трагічні наслідки. Снаряди падали на подвір'я, де ввечері спокійно господарювали мирні жителі села. Уламок ворожого боєприпасу зачепив жінку, що знаходилася біля свого будинку. Рани виявилися несумісними з життям - постраждала загинула на місці", - повідомляє Херсонська ОВА у телеграм-каналі у понеділок.

"Ще одного мешканця села шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням спини", - уточнюється у повідомленні.