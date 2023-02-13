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19:13 13.02.2023

Україна збільшує тоннажність суден "зернової ініціативи" для часткового вирішення питання черги, що зросла до 145 суден

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Україна збільшує тоннажність суден "зернової ініціативи" для часткового вирішення питання черги, що зросла до 145 суден

Україна збільшує водотоннажність суден "зернової ініціативи", щоб збільшити обсяг експорту та зменшити час простою суден у поточних умовах саботажу російською стороною інспекції суден, повідомило Мінвідновлення.

"Зокрема, для зернових – з 20 тисяч тонн до 25 тисяч тонн, а для олії - з 6 тисяч тонн до 10 тисяч тонн. Враховуючи, що середня кількість інспекцій вхідного флоту становить тільки 2,5 судна на добу, то збільшення обсягу слід очікувати через півтора місяця", - зазначило відомство у фейсбуці у понеділок.

Воно також зазначило, що порти "Великої Одеси" минулого тижня в межах "зернової ініціативи" відправили 1,1 млн тонн агропродукції.

"Зокрема, 54 тисячі тонн пшениці відправлено до Шрі-Ланки, 57 тисяч тонн – до Бангладешу, а 90 тисяч тонн очікують Кенія, Туніс та Єгипет", - уточнило міністерство.

Згідно з повідомленням відомства, експорт "зерновим коридором" минулого тижня збільшився на 152 тис. тонн порівняно з попереднім тижнем, проте загальний показник заходу нових суден під завантаження продовжує знижуватися.

"Минулого тижня порти "Великої Одеси" прийняли тільки 16 суден, позаминулого – 25", - додали у відомстві.

Водночас на інспекцію Спільного координаційного центру (СКЦ) станом на 12 лютого чекають уже 145 суден, з яких 122 прямують до українських портів за агропродукцією.

Для порівняння, до 18 січня інспекцій СКЦ у Босфорі очікували 121 судно (28 – з агропродукцією на борту, 93 – судна, які йшли до портів під завантаження), 13 січня – 104 судна, 10 січня – 98, 26 грудня – 95.

"Вже третій місяць поспіль росіяни цілеспрямовано саботують проведення інспекцій під різними необґрунтованими, а іноді абсурдними приводами", - зазначили у міністерстві.

У портах "Великої Одеси" перебувають 18 суден. На них завантажують 584,5 тисячі тонн українського продовольства. "Зерновим коридором" після інспекції рухається лише одне судно.

Загалом із 1 серпня з портів "Великої Одеси" вийшли 732 судна, які експортували 21 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. За оцінками Мінвідновлення, цей обсяг мав би становити понад 35 млн тонн в умовах нормального функціонування "зернової ініціативи".

Теги: #зерно #ініціатива #тоннажність

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