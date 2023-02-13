Події

19:02 13.02.2023

Сили оборони завдали ударів по 17 місцях скупчення окупантів за добу

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Сили оборони завдали ударів по 17 місцях скупчення окупантів за добу

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу.

За минулу добу українські підрозділи ракетних військ та артилерії також вразили три райони зосередження живої сили та станцію радіоелектронної боротьби противника, повідомляється у зведенні.

За даними Генштабу, через значну кількість санітарних втрат серед окупантів у тимчасово окупованому Луганську для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ використовують пологовий будинок. Окрім того, приміщення дитячої лікарні №3 у місті також переобладнане під військовий шпиталь.

"Почастішали випадки, коли мобілізовані військовослужбовці РФ відмовляються йти у наступ. Через це мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих Росією територій Донецької області, знімають із другої та третьої ліній та відправляють на полігони. Там їх готують протягом двох тижнів та формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на авдіївському напрямку", - йдеться у повідомленні.

 

 

Теги: #рф #війна #збитки

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