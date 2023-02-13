Президент та глава Міноборони Польщі відвідали базу, де українські військові освоюють танки Leopard

Президент Польщі Анджей Дуда та міністр оборони Маріуш Блащак у понеділок зустрілися з польськими інструкторами, які навчають українських військовослужбовців керувати танками Leopard 2, повідомляють європейські ЗМІ.

Дуда та Блащак відвідали військову базу та полігон у Сьвентошуві на південному заході Польщі.

У військовому відомстві Польщі зазначили, що тренування тривають щодня до 10 години, без вихідних.

Європейські ЗМІ нагадують, що навчання українців використанню танків Leopard 1 та 2 також відбувається у Німеччині.

Раніше влада ФРН оголосила про рішення передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2 і 178 танків Leopard 1. Водночас німецька влада надає союзникам дозвіл на те, щоб і вони теж постачали танки Leopard 2 в Україну.

Так, Польща пообіцяла передати Україні 14 танків Leopard 2. Постачання також мають намір здійснити Данія та Нідерланди.

Leopard 2 – основний бойовий танк бундесверу. Перебуває також на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії, Нідерландів. Його експлуатують із 1979 року, він має багато модифікацій, загалом вироблено понад 3,6 тис. одиниць цього танка.