РФ напередодні Мюнхенської конференції має намір організувати низку мітингів у Європі проти надання Україні допомоги – RLI

РФ запланувала низку акцій у деяких європейських країнах, щоб створити ілюзію проросійських настроїв, народного невдоволення санкціями щодо РФ та військовою допомогою, яку надають Україні, напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться 18-20 лютого, повідомляється на сайті Інституту Роберта Ленсінга (RLI).

"Для цього вербують активи серед членів лівих політичних сил та організацій. Значна їх частина спочатку була залучена комуністичним режимом Росії для підтримки антивоєнного руху на Заході. Також будуть задіяні вкрай праві організації та партії, які діють із позицій захисту національних інтересів та військового потенціалу, порятунку від впливу США та виходу з НАТО", - йдеться у повідомленні.

Аналітики інституту також повідомляють, що, окрім запланованих на лютий акцій у Великій Британії, російські спецслужби з 16 до 18 лютого організують аналогічні заходи в Португалії, де організатором виступає "Португальська рада миру та співробітництва", яка є правонаступницею прокомуністичної організації "Рух за мир у Португалії". 18 лютого у німецькому Мюнхені заплановано демонстрацію під гаслом "Переговори замість стрілянини"; організатор – "Громадська ініціатива проти проведення конференції НАТО з безпеки".

"Очікується, що у заходах візьмуть участь проросійські активісти, які виїжджали на окуповані Росією території України або брали участь у пропагандистських акціях у Росії як журналісти або члени громадських організацій... Низка акцій протесту на території Німеччини відбувається за безпосередньої підтримки правопопулістської політичної партії "Альтернатива для Німеччини", - зазначається у повідомленні.

У RLI зазначають, що сам факт того, що підготовка до таких дій відбувається одночасно з оголошенням нових пакетів військової допомоги Україні, на які реагує російська пропаганда, свідчить про їх прямий зв'язок із операціями російської розвідки.

"Такі операції надають унікальну можливість викрити російські розвідувальні активи та пов'язані з ними організації, які будуть до них причетні", - наголошують в інституті.

З посиланням на свої джерела в Кремлі в RLI повідомляють, що такими діями російські спецслужби намагаються продемонструвати наявність у Європі проросійських настроїв у результаті їх багаторічних зусиль. "Однак ситуація ідентична тій, що була в Україні, де до 24 лютого російська розвідка доповідала вищому керівництву країни про сильні проросійські настрої та готовність проросійських кіл самостійно проводити операції на підтримку Кремля. Однак, як виявилося, ці шоу проводять у зв'язку з корупційним нецільовим використанням бюджетних коштів з імітацією проросійських настроїв. Нездатність Кремля політично впливати на ухвалення рішень у НАТО призводить до спроб організувати показові мітинги солідарності, задумані за аналогією з тими, що проводилися комуністичною Москвою під час холодної війни", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також про тенденції до організації демонстрацій та пікетів біля військових баз. "Проти таких об'єктів можливі насильницькі провокації за участю введених оперативників військової розвідки у радикальних спробах припинити військову допомогу Києву. У цьому контексті не можна виключати звернення Кремля до сценаріїв, розроблених організаціями "Рух 2 червня", ГРАПО, Brigate Rosse та Die Revolutionären Zellen. 26 лютого о 12:00 (за місцевим часом) заплановано мітинг біля бази НАТО в Рамштайні під гаслом "Зупинити експорт зброї НАТО в Україну, щоб запобігти Третій світовій війні", - повідомили в інституті.