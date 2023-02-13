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15:53 13.02.2023

Для забезпечення держуправління у Криму після його деокупації Україні необхідно залучити майже 50 тис. кадрів – Ташева

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Для забезпечення держуправління у Криму після його деокупації Україні необхідно залучити майже 50 тис. кадрів – Ташева

Для забезпечення державного управління у Криму після його деокупації Україні необхідно буде створити місцеві військові чи військово-цивільні адміністрації та залучити майже 50 тисяч кадрових працівників, заявила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.

"Деокупація Криму – це лише частина шляху. Ми як держава маємо забезпечити правопорядок, гуманітарні потреби, належний рівень управління звільненою територією. Для цього має бути готовий державний апарат із бюрократичними елементами та правовими нормами. Для забезпечення керованості ситуації на звільненій території потрібно створити щонайменше місцеві військові або військово-цивільні адміністрації", - заявила Ташева на брифінгу в Офісі президента в понеділок.

Станом на початок 2014 року, зазначила Ташева, у Криму працювали понад 16 тис. держслужбовців та 4,2 тис. службовців органів місцевого самоврядування.

"Ці цифри свідчать про необхідність додаткового залучення майже 50 тис. осіб, значну частину з яких необхідно набрати саме на підконтрольній українському уряду території", - зазначила вона, додавши, що такий штат не може бути сформований лише з кримчан через необхідність проходження ними тривалого процесу перепідготовки після деокупації півострова

Так, як розповіла постійна представниця з посиланням на дані МВС України, для повноцінного забезпечення завдань після деокупації Криму необхідно залучити майже 5 тис. співробітників ДПСУ, близько 7,2 тис. – Нацполіції, приблизно 3 тис. – ДСНС, 12,5 тис. – Нацгвардії, а також понад 300 працівників міграційної служби, близько 550 – прокуратури, майже 300 – ДБР.

Вона також зазначила, що за підтримки представництва окремі українські ВНЗ уже розробили академічні програми підготовки відповідних кадрів. Наразі відбуваються відомчі погодження цих програм.

Паралельно разом із партнерськими організаціями розробляються курси підвищення кваліфікації для держслужбовців з питань тимчасово окупованого Криму та заходів щодо його реінтеграції.

Джерело: https://t.me/OP_UA/8758

Теги: #крим #кадри #ташева

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