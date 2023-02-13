Минулої доби окупанти 42 рази обстріляли Херсонську область, загинуло троє людей, одну поранено

Минулої доби російські окупаційні війська 42 рази обстріляли Херсонську область, в результаті загинуло 3 людини, ще одна отримала поранення, повідомляє ОВА.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Гатили з РСЗВ, мінометів, танків, а також завдали ракетного удару", - йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у понеділок.

Херсон противник обстрілював 9 разів. В результаті "ворожі снаряди влучили у складські приміщення, кіноконцертний зал, територію біля будівлі ОДА та житлових будинків".