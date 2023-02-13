За добу ЗС України знищили 560 окупантів, 3 танки

За добу українські військові ліквідували близько 560 одиниць особового складу армії агресора, 3 танки, 4 бойові броньовані машини, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.23 орієнтовно склали особового складу - близько 138340 (+560) осіб ліквідовано, танків - 3283 (+3) од, бойових броньованих машин ‒ 6492 (+4) од, артилерійських систем – 2290 (+3) од, РСЗВ – 465 (+0) од., засоби ППО ‒ 234 (+0) од., літаків - 296 (+0) од., вертольотів – 286 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+0), крилаті ракети 857 (+0), кораблі /катери ‒ 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 5150 (+2) од, спеціальна техніка ‒ 217 (+2)", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Дані про втрати окупантів уточнюються.