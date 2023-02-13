Події

07:50 13.02.2023

США поки не визначили державну приналежність та властивості трьох останніх збитих літаючих об'єктів

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США поки не визначили державну приналежність та властивості трьох останніх збитих літаючих об'єктів

Американські військові не мають інформації про країну походження або фізичні та механічні властивості трьох об'єктів, збитих над Північною Америкою за останні три дні, заявив журналістам голова Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) генерал Глен Ван Херк.

"Я не маю наміру відносити їх до категорії повітряних куль. Ми називаємо їх об'єктами не просто так", - сказав він у відповідь на запитання на пресконференції.

Він додав: "Я не можу класифікувати, за рахунок чого вони залишаються у повітрі. Це може бути газовий балон усередині конструкції чи якийсь тип рухової установки".

При цьому генерал заявив, що не визначено країну походження трьох останніх об'єктів на відміну від китайської повітряної кулі, яку американські військові збили біля узбережжя Південної Кароліни минулого тижня.

"Я не впевнений і наполегливо закликаю вас не приписувати це будь-якій конкретній країні. Ми не знаємо", - сказав він.

 

 

Теги: #сша #обєкти #країни

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