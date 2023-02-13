За минулу добу ворог завдав чотири ракетних ударів

Минулої доби противник завдав 4 ракетних ударів і здійснив 85 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в понеділок вранці.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них - Товстодубове, Бачівськ, Басівка і Попівка Сумської області та Красне, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.

На куп’янському та лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 22 районів населених пунктів. Зокрема це - Кислівка, Котлярівка, Піщане і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Спірне, Васюківка, Івано-Дар’ївка, Парасковіївка, Залізнянське, Часів Яр, Бахмут, Ступочки і Кліщіївка. Загалом – 16 населених пунктів.

На авдіївському та новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів, включно з Тоненьким, Авдіївкою, Первомайським, Золотою Нивою, Невельським, Красногорівкою, Мар’їнкою, Пречистівкою та Богоявленкою Донецької області.

На запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Степове, Ольгівське, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Степногірськ і Чарівне Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

На херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони 20 населених пунктів, зокрема, Милове, Зміївка, Республіканець, Новокаїри, Веселе, Микільське, Антонівка та Дніпровське Херсонської області.