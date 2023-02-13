Події

07:12 13.02.2023

За добу ЗС України відбили ворожі атаки в районах 10 населених пунктів

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За добу ЗС України відбили ворожі атаки в районах 10 населених пунктів

Минулої доби українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Кремінна і Білогорівка на Луганщині, Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка Донецької області та Залізничне на Запоріжжі, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в понеділок вранці.

Ворог направив близько 200 військовослужбовців росгвардії з метою посилення контрдиверсійних заходів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Зазначається, що окупантів розселили на території бази відпочинку Чайка у населеному пункті Лазурне, з метою безпеки агресорів у селищі обмежено пересування місцевих жителів.

"Через низький рівень забезпечення зимовим обмундируванням, з січня поточного року значно зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ з ознаками обмороження кінцівок. Так, у медичних закладах Горлівки Донецької області кількість пацієнтів з таким діагнозом складає до 30 відсотків від усіх поранених", - наголошується в повідомленні.

Минулої доби авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Ракетно-артилерійські війська вразили 10 районів зосередження живої сили, 1 позицію протиповітряної оборони та 3 склади боєприпасів ворога.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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