Унаслідок обстрілу багатоповерхівок у Нікополі в неділю загинула людина та поранено двоє

Внаслідок обстрілу російськими військами житлових кварталів Нікополя (Дніпропетровська обл.) загинула жінка, отримали поранення ще дві, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"12 лютого російські військові з важкої артилерії обстріляли житлові будинки Нікополя. Внаслідок влучення снарядів загинула 53-річна місцева мешканка. Також до лікарні було доставлено ще двох постраждалих жінок, які перебували в квартирі та отримали тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні МВС у телеграм-каналі в неділю.

За даними МВС, внаслідок обстрілу пошкоджено чотири п'ятиповерхові будинки та приміщення навчального закладу. "Снарядами та вибуховою хвилею пошкоджено фасади, стіни та вікна будівель", - наголошується в повідомленні.

Наразі на місцях влучень працюють слідчо-оперативні групи поліції та встановлюють усі наслідки обстрілів, документуються воєнні злочини РФ.