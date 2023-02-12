Події

19:14 12.02.2023

РФ намагається наступати на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках

2 хв читати
РФ намагається наступати на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках

Російські війська зосередили основні наступальні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках, повідомляє Генеральний штаб на 18.00 неділі.

"Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Підсилює своє угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ", інформує Генштаб.

За даними Генштабу, на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Цієї доби ворожих обстрілів зазнали райони 13 населених пунктів. Серед ни Нововасилівка, Вовківка, Кіндратівка, Велика Рибиця і Запсілля Сумської області та Вовчанськ, Амбарне і Дворічна на Харківщині.

На куп’янському та лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 17 районів населених пунктів. Зокрема це - Кислівка, Котлярівка, Піщане і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Спірне, Васюківка, Парасковіївка, Залізнянське, Часів Яр, Бахмут і Кліщіївка Донецької області. Загалом – 13 населених пунктів.

На авдіївському та новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 21 населеного пункту. Серед них - Тоненьке, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Богоявленка на Донеччині.

На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони Времівки і Новополя Донецької області; Гуляйполя, Степового, Новоданилівки, Новоандріївки  і Малої Токмачки на Запоріжжі та Нікополя Дніпропетровської області.

На херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони 14 населених пунктів, включаючи Милове, Зміївку, Веселе, Микільське, Антонівку та Дніпровське.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:01 12.02.2023
Українські бійці вразили позицію протиповітряної оборони та 2 склади з боєприпасами ворога

Українські бійці вразили позицію протиповітряної оборони та 2 склади з боєприпасами ворога

18:58 12.02.2023
Окупаційна влада в Херсонській області змушує пенсіонерів отримувати паспорти РФ, погрожуючи залишити без пенсії

Окупаційна влада в Херсонській області змушує пенсіонерів отримувати паспорти РФ, погрожуючи залишити без пенсії

08:30 12.02.2023
За добу ЗС України знищили близько 900 одиниць о/с противника, 13 танків, 17 артсистем, 2 РСЗВ і літак

За добу ЗС України знищили близько 900 одиниць о/с противника, 13 танків, 17 артсистем, 2 РСЗВ і літак

07:22 12.02.2023
За добу ворог наніс 44 ракетні та авіаудари, 3 з яких по цивільній інфраструктурі Харкова

За добу ворог наніс 44 ракетні та авіаудари, 3 з яких по цивільній інфраструктурі Харкова

07:12 12.02.2023
За добу ЗС України відбили атаки ворога в районі 11 населених пунктів на сході України

За добу ЗС України відбили атаки ворога в районі 11 населених пунктів на сході України

19:13 11.02.2023
Окупанти в Маріуполі організували ремонт військової техніки, навмисно виведеної з ладу російськими військовослужбовцями

Окупанти в Маріуполі організували ремонт військової техніки, навмисно виведеної з ладу російськими військовослужбовцями

19:11 11.02.2023
Українська авіація за добу завдала 16 ударів по районах зосередження ворога

Українська авіація за добу завдала 16 ударів по районах зосередження ворога

19:08 11.02.2023
Російські окупанти за добу завдали 7 ракетних і 23 авіаційних ударів по території України

Російські окупанти за добу завдали 7 ракетних і 23 авіаційних ударів по території України

08:27 11.02.2023
Втрати РФ за добу склали 1140 одиниць о/с, 9 танків, 61 крилата ракета та 27 БПЛА

Втрати РФ за добу склали 1140 одиниць о/с, 9 танків, 61 крилата ракета та 27 БПЛА

07:39 11.02.2023
У Мелітополі колаборантам окупанти пропонують відмовитися від українського громадянства, написавши відповідну заяву

У Мелітополі колаборантам окупанти пропонують відмовитися від українського громадянства, написавши відповідну заяву

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова "Енергоатому": зниження росіянами води в Каховському водосховищі - нова загроза для ЗАЕС

Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 200 фізосіб, пов'язаних з РФ

"Укренерго" повідомила про відсутність дефіциту електричної потужності в неділю

Міністри оборони США та України обговорили питання постачання Києву артилерії та засобів ППО - Пентагон

За добу ЗС України знищили близько 900 одиниць о/с противника, 13 танків, 17 артсистем, 2 РСЗВ і літак

ОСТАННЄ

Українські рятувальники обстежили 224 зруйновані будівлі в Туреччині, розібрали 94 завали

Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 33 тис.

МВС отримало вже 27 тис. звернень про вступ до "Гвардії наступу"

ГУР: РФ не готова до нової хвилі мобілізації та відстрочить її

Унаслідок обстрілу багатоповерхівок у Нікополі в неділю загинула людина та поранено двоє

Порожні вантажівки з 13 лютого зможуть перетинати кордон із Польщею у новому пункті пропуску

У Грузії сталися чотири землетруси за добу

ГУР: РФ не готова до нової хвилі мобілізації та відтермінує її

Голова "Енергоатому": зниження росіянами води в Каховському водосховищі - нова загроза для ЗАЕС

На Херсонщині автомобіль з мирними жителями вибухнув на міні, залишеній російськими окупантами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА