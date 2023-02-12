РФ намагається наступати на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках

Російські війська зосередили основні наступальні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках, повідомляє Генеральний штаб на 18.00 неділі.

"Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Підсилює своє угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ", інформує Генштаб.

За даними Генштабу, на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Цієї доби ворожих обстрілів зазнали райони 13 населених пунктів. Серед ни Нововасилівка, Вовківка, Кіндратівка, Велика Рибиця і Запсілля Сумської області та Вовчанськ, Амбарне і Дворічна на Харківщині.

На куп’янському та лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 17 районів населених пунктів. Зокрема це - Кислівка, Котлярівка, Піщане і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Спірне, Васюківка, Парасковіївка, Залізнянське, Часів Яр, Бахмут і Кліщіївка Донецької області. Загалом – 13 населених пунктів.

На авдіївському та новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 21 населеного пункту. Серед них - Тоненьке, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Богоявленка на Донеччині.

На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони Времівки і Новополя Донецької області; Гуляйполя, Степового, Новоданилівки, Новоандріївки і Малої Токмачки на Запоріжжі та Нікополя Дніпропетровської області.

На херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони 14 населених пунктів, включаючи Милове, Зміївку, Веселе, Микільське, Антонівку та Дніпровське.