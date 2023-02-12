Українські бійці вразили позицію протиповітряної оборони та 2 склади з боєприпасами ворога

Українська авіація за добу завдала 2 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, ракетні війська та артилерія – по 8 районах, повідомляє Генеральний штаб обстановку на 18.00 неділі.

"Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 2 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів", - йдеться у повідомленні Генштабу у фейсбук.

Згідно з повідомленням, підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 8 районів зосередження живої сили, "1 позицію протиповітряної оборони та 2 склади з боєприпасами ворога".