Окупаційна влада в Херсонській області змушує пенсіонерів отримувати паспорти РФ, погрожуючи залишити без пенсії

Російська окупаційна влада чинить тиск на пенсіонерів у Херсонській області і змушує їх отримувати паспорти РФ, погрожуючи залишити без пенсійного забезпечення, повідомляє Генеральний штаб.

"Противник не перестає тероризувати жителів тимчасово зайнятих ним територій Херсонської області. Цього разу тиску зазнав найнезахищеніший шар - пенсіонери. Ворог змушує їх отримувати російські паспорти, погрожуючи припинити отримання будь-яких пенсій", - йдеться в повідомленні Генштабу.