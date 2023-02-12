Події

18:58 12.02.2023

Окупаційна влада в Херсонській області змушує пенсіонерів отримувати паспорти РФ, погрожуючи залишити без пенсії

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Окупаційна влада в Херсонській області змушує пенсіонерів отримувати паспорти РФ, погрожуючи залишити без пенсії

Російська окупаційна влада чинить тиск на пенсіонерів у Херсонській області і змушує їх отримувати паспорти РФ, погрожуючи залишити без пенсійного забезпечення, повідомляє Генеральний штаб.

"Противник не перестає тероризувати жителів тимчасово зайнятих ним територій Херсонської області. Цього разу тиску зазнав найнезахищеніший шар - пенсіонери. Ворог змушує їх отримувати російські паспорти, погрожуючи припинити отримання будь-яких пенсій", - йдеться в повідомленні Генштабу.

 

 

 

Теги: #пенсіонери #генштаб_зсу #зведення

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