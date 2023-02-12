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12:30 12.02.2023

"Укренерго" повідомила про відсутність дефіциту електричної потужності в неділю

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"Укренерго" повідомила про відсутність дефіциту електричної потужності в неділю

НЕК "Укренерго" повідомила про відсутність дефіциту потужності в енергосистемі України на неділю, 12 лютого.

"Станом на сьогодні, завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад "Укренерго" і введенню в роботу двох блоків АЕС, а також зниженню споживання у вихідний день, дефіциту потужності немає", – пояснила компанія у своєму щоденному оновленні в телеграм-каналі.

Водночас вона зазначила, що споживання залишається значним через зниження температури, але меншим, ніж у будній день.

Згідно з повідомленням, ліміти споживання на сьогоднішню добу не доводилися, але у разі збільшення споживання можуть бути застосовані аварійні відключення. Зокрема, це стосується Одеської, Київської, Хмельницької, Житомирської областей та Києва, де такі відключення можливі через мережеві обмеження у міру зростання споживання.

Проте в компанії звернули увагу, що зняття лімітів споживання стосується тільки доби 12 лютого.

"Із початком робочого тижня і характерним для нього зростанням споживання обмеження можуть повернутися", – пояснили в НЕК.

Системний оператор наголосив, що ворог продовжує спроби завдати ударів по нашій енергосистемі, і вночі повітряними силами ЗСУ було збито 5 безпілотників, які атакували критичну інфраструктуру України баражуючими боєприпасами на південно-східному напрямку. Загалом енергосистема вже пережила 14 ракетних атак ворога і 17 хвиль атак БПЛА по енергооб'єктах.

У НЕК зазначили, що тривають відновлювальні роботи на теплоелектростанціях і на всіх інших об'єктах, пошкоджених під час повітряних атак російських загарбників.

Як повідомлялося, наразі в роботі всі дев'ять доступних після окупації ЗАЕС блоків атомних станцій - за останні кілька днів енергосистема отримала додатково 1220 МВт потужності після виходу з ремонту одного з блоків АЕС і збільшення потужності іншого на 220 МВт у зв'язку із завершенням ремонту турбогенератора.

Теги: #електроенергія #дефіцит #відсутність #укренерго

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