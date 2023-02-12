ЗСУ знищили в суботу два човни, які окупанти готували для ДРГ у дельті Дніпра

У суботу, 11 лютого, ЗСУ на Херсонщині знищили два човни, які ворог готував для диверсійно-розвідувальних груп у дельті Дніпра, заявила в ефірі національного телемарафону керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, були уражені 2 човни, які ворог готував для маневрування ДРГ в дельті Дніпра.

Крім того, Гуменюк повідомила про ураження пунктів зберігання боєприпасів у Каховці та паливно-мастильних матеріалів в Олешках.