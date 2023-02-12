Події

11:16 12.02.2023

ЗСУ знищили в суботу два човни, які окупанти готували для ДРГ у дельті Дніпра

1 хв читати
ЗСУ знищили в суботу два човни, які окупанти готували для ДРГ у дельті Дніпра

У суботу, 11 лютого, ЗСУ на Херсонщині знищили два човни, які ворог готував для диверсійно-розвідувальних груп у дельті Дніпра, заявила в ефірі національного телемарафону керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, були уражені 2 човни, які ворог готував для маневрування ДРГ в дельті Дніпра.

Крім того, Гуменюк повідомила про ураження пунктів зберігання боєприпасів у Каховці та паливно-мастильних матеріалів в Олешках.

Теги: #знищення #дрг #човни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:24 12.02.2023
Зенітники ЗС України в суботу ввечері знищили чотири дрони-камікадзе Shahed-136/131

Зенітники ЗС України в суботу ввечері знищили чотири дрони-камікадзе Shahed-136/131

08:08 12.02.2023
Невідомий об'єкт збитий авіацією в небі над Канадою - канадський прем'єр

Невідомий об'єкт збитий авіацією в небі над Канадою - канадський прем'єр

09:14 11.02.2023
Увечері було знищено 20 ворожих ударних безпілотників - Повітряні сили ЗСУ

Увечері було знищено 20 ворожих ударних безпілотників - Повітряні сили ЗСУ

07:28 11.02.2023
Moody's знизило рейтинг України до "Ca" зі стабільним прогнозом

Moody's знизило рейтинг України до "Ca" зі стабільним прогнозом

14:15 10.02.2023
Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ, а також п'ять дронів - Залужний

Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ, а також п'ять дронів - Залужний

19:09 28.01.2023
Держприкордонслужба виявила російський склад БК у Луганській області, його знищено силами ЗС України

Держприкордонслужба виявила російський склад БК у Луганській області, його знищено силами ЗС України

13:17 26.01.2023
Сили ППО ЗСУ у четвер знищили 47 російських ракет, 20 із них у районі Києва - Залужний

Сили ППО ЗСУ у четвер знищили 47 російських ракет, 20 із них у районі Києва - Залужний

07:34 26.01.2023
Уночі було знищено 24 дрони "Shahed-136/131"

Уночі було знищено 24 дрони "Shahed-136/131"

14:24 25.01.2023
ПС ЗСУ знищили російський штурмовик і БПЛА на східному напрямку

ПС ЗСУ знищили російський штурмовик і БПЛА на східному напрямку

14:02 21.01.2023
Військові припинили спробу проникнення в Сумську область російської ДРГ

Військові припинили спробу проникнення в Сумську область російської ДРГ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міністри оборони США та України обговорили питання постачання Києву артилерії та засобів ППО - Пентагон

За добу ЗС України знищили близько 900 одиниць о/с противника, 13 танків, 17 артсистем, 2 РСЗВ і літак

Захід обговорює з українськими чиновниками можливість налагодження військових виробництв в Україні

Окупанти вдарили по Харкову С-300, пошкоджено об'єкт інфраструктури

За добу ЗС України відбили атаки ворога в районі 11 населених пунктів на сході України

ОСТАННЄ

У Харкові унаслідок пожежі в приватному будинку загинули три людини

У ДТП у Львівській області загинули чотири людини

У Запорізькій області за суботу зафіксовано 16 повідомлень про руйнування мирних об'єктів від ворожого вогню

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, пошкодили житловий будинок в Очакові

Невдачі росіян під Вугледаром ще більше підірвали віру прихильників війни в РФ в те, що їхня армія здатна на новий наступ - ISW

Міністри оборони США та України обговорили питання постачання Києву артилерії та засобів ППО - Пентагон

У Харкові рятувальники загасили велику пожежу, спровоковану ворожими ракетними ударами

У Харкові в результаті нічних ракетних ударів один постраждалий, пошкоджено підприємство та депо "Нової пошти"

На Львівщині затримали наркодилера, який щомісяця робив близько 10 тис. "закладок"

Двоє людей госпіталізовано в результаті підриву на мінах у Бериславському районі Херсонської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА