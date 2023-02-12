Події

11:11 12.02.2023

У Харкові унаслідок пожежі в приватному будинку загинули три людини

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У Харкові унаслідок пожежі в приватному будинку загинули три людини

У ніч на неділю в Харкові в приватному будинку по вул.Гребенюківська сталася пожежа в приватному будинку.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, повідомлення про загоряння надійшло о 1:24.

"За викликом одразу виїхали 4 відділення Служби порятунку на автоцистернах та додатково відділення рятувальників Луганського гарнізону ДСНС. На момент прибуття пожежників пожежа охопила площу в 200 кв.м. Горіли внутрішні приміщення і дах житлового будинку. Через сильне задимлення пожежники працювали в апаратах індивідуального захисту органів дихання та зору. В осередку пожежі рятувальники виявили тіла трьох людей, особи яких встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Вогонь було локалізовано о 2:20, ліквідовано о 5:21. На місці події працювало 5 одиниць техніки та 25 рятувальників ДСНС.

Причина пожежі встановлюється.

Теги: #харків #пожежа

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