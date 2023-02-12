Події

10:39 12.02.2023

У Запорізькій області за суботу зафіксовано 16 повідомлень про руйнування мирних об'єктів від ворожого вогню

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У Запорізькій області за суботу зафіксовано 16 повідомлень про руйнування мирних об'єктів від ворожого вогню

За суботу, 11 лютого, в трьох районах Запорізької області зафіксовано 16 руйнувань мирних об'єктів унаслідок ворожих обстрілів, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Учора правоохоронці зафіксували 16 повідомлень про руйнування від ворожого вогню мирних об'єктів у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах", – написав він у телеграм-каналі в неділю вранці.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу на Запорізькому напрямку противник обстрілював позиції українських підрозділів та населені пункти поблизу лінії розмежування. Вогневого ураження зазнали райони Малинівки, Гуляйполя, Чарівного, Малої Токмачки, Магдалинівки і Степногорська. Також біля Малої Токмачки і Кам’янського ворог завдав авіаударів.

Теги: #обстріл #запорізька_область

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