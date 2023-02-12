Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, пошкодили житловий будинок в Очакові

Російські окупанти протягом минулої доби продовжували обстрілювати низку населених пунктів Миколаївської області, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Вчора, 11 лютого, о 12:18 та з 23:00 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає", - написав Кім у телеграм-каналі в неділю.

За його словами, 11 лютого також зафіксовано ворожі влучання за межами населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих немає.

"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському і Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно", - наголосив голова ОВА.