Події

10:32 12.02.2023

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, пошкодили житловий будинок в Очакові

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Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, пошкодили житловий будинок в Очакові

Російські окупанти протягом минулої доби продовжували обстрілювати низку населених пунктів Миколаївської області, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Вчора, 11 лютого, о 12:18 та з 23:00 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає", - написав Кім у телеграм-каналі в неділю.

За його словами, 11 лютого також зафіксовано ворожі влучання за межами населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих немає.

"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському і Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно", - наголосив голова ОВА.

Теги: #обстріл #миколаївська_область

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