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09:42 12.02.2023

Міністри оборони США та України обговорили питання постачання Києву артилерії та засобів ППО - Пентагон

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Міністри оборони США та України обговорили питання постачання Києву артилерії та засобів ППО - Пентагон

Міністри оборони США Ллойд Остін і України Олексій Резніков телефоном обговорили питання щодо поставок Заходом Києву артилерії та засобів ППО як пріоритетних, які будуть порушені на засіданні Контактної групи з оборони України (UDCG), повідомив Пентагон.

"Міністр оборони Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Резніковим щодо пріоритетів для обговорення на засіданні Контактної групи з оборони України наступного тижня у Брюсселі, включно з протиповітряною обороною та артилерією", - йдеться в повідомленні.

Сторони також наголосили на "важливості того, щоб засоби, обіцяні UDCG минулого місяця, були доставлені на поле бою якнайшвидше".

Резніков "представив оновлену інформацію про стан справ на місцях в Україні", повідомив Пентагон.

Теги: #зброя #резніков #остін

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