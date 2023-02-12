Помер колишній глава уряду НДР Ганс Модров

Останній комуністичний лідер уряду НДР Ганс Модров помер у віці 95 років, повідомляє Associated Press.

Про смерть колишнього політика проінформувала його Ліва партія. "Його заслуга - мирний варіант забезпечення єдності Німеччини. Це залишиться його політичною спадщиною", - зазначили у партії.

Associated Press зазначає, що Модров, який дійсно виступив за початок переговорів про об'єднання Німеччини, був популярною фігурою. Він очолював уряд НДР у 1989-1990 роках. Однак його особистої популярності виявилося замало для того, щоб німецькі комуністи залишилися при владі: партія програла вибори у1990 році. Надалі Модров брав участь у політичному житті об'єднаної Німеччини.