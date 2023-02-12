Події

07:59 12.02.2023

Помер колишній глава уряду НДР Ганс Модров

1 хв читати
Помер колишній глава уряду НДР Ганс Модров

Останній комуністичний лідер уряду НДР Ганс Модров помер у віці 95 років, повідомляє Associated Press.

Про смерть колишнього політика проінформувала його Ліва партія. "Його заслуга - мирний варіант забезпечення єдності Німеччини. Це залишиться його політичною спадщиною", - зазначили у партії.

Associated Press зазначає, що Модров, який дійсно виступив за початок переговорів про об'єднання Німеччини, був популярною фігурою. Він очолював уряд НДР у 1989-1990 роках. Однак його особистої популярності виявилося замало для того, щоб німецькі комуністи залишилися при владі: партія програла вибори у1990 році. Надалі Модров брав участь у політичному житті об'єднаної Німеччини.

 

 

Теги: #кончина #політика #німеччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:06 11.02.2023
Україна отримала від Німеччини 334 тонни енергетичного обладнання

Україна отримала від Німеччини 334 тонни енергетичного обладнання

20:17 10.02.2023
Залежність економіки ФРН від Китаю зросла у 2022 році, це небезпечно – міністр фінансів Німеччини

Залежність економіки ФРН від Китаю зросла у 2022 році, це небезпечно – міністр фінансів Німеччини

17:41 09.02.2023
Україна ще більше потребує постачання озброєння від союзників для зупинення реваншу, яку готує Росія, – Стефанчук

Україна ще більше потребує постачання озброєння від союзників для зупинення реваншу, яку готує Росія, – Стефанчук

01:50 09.02.2023
Франція та Німеччина мають потенціал "game changers" - Зеленський на зустрічі з Макроном та Шольцем

Франція та Німеччина мають потенціал "game changers" - Зеленський на зустрічі з Макроном та Шольцем

20:06 08.02.2023
Захід може поставити Україні перший батальйон Leopard 2 до квітня або травня

Захід може поставити Україні перший батальйон Leopard 2 до квітня або травня

18:28 08.02.2023
Німеччина передала Україні ще два "Гепарди", 11 автомобілів та 29 генераторів - Генштаб ЗСУ

Німеччина передала Україні ще два "Гепарди", 11 автомобілів та 29 генераторів - Генштаб ЗСУ

21:33 07.02.2023
Німецькі танки Leopard 2 A6 прибудуть в Україну наприкінці березня

Німецькі танки Leopard 2 A6 прибудуть в Україну наприкінці березня

21:01 07.02.2023
Українські військові вже вирушили до Німеччини для підготовки до управління танками Leopard 2

Українські військові вже вирушили до Німеччини для підготовки до управління танками Leopard 2

20:22 07.02.2023
Резніков за підсумками зустрічі з главою Міноборони Німеччини: Україну чекає багато позитивних новин

Резніков за підсумками зустрічі з главою Міноборони Німеччини: Україну чекає багато позитивних новин

20:22 07.02.2023
Міністри оборони України та Німеччини обговорили прискорення виготовлення боєприпасів для України

Міністри оборони України та Німеччини обговорили прискорення виготовлення боєприпасів для України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міністри оборони США та України обговорили питання постачання Києву артилерії та засобів ППО - Пентагон

За добу ЗС України знищили близько 900 одиниць о/с противника, 13 танків, 17 артсистем, 2 РСЗВ і літак

Захід обговорює з українськими чиновниками можливість налагодження військових виробництв в Україні

Окупанти вдарили по Харкову С-300, пошкоджено об'єкт інфраструктури

За добу ЗС України відбили атаки ворога в районі 11 населених пунктів на сході України

ОСТАННЄ

ЗСУ знищили в суботу два човни, які окупанти готували для ДРГ у дельті Дніпра

У Харкові унаслідок пожежі в приватному будинку загинули три людини

У ДТП у Львівській області загинули чотири людини

У Запорізькій області за суботу зафіксовано 16 повідомлень про руйнування мирних об'єктів від ворожого вогню

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, пошкодили житловий будинок в Очакові

Невдачі росіян під Вугледаром ще більше підірвали віру прихильників війни в РФ в те, що їхня армія здатна на новий наступ - ISW

Міністри оборони США та України обговорили питання постачання Києву артилерії та засобів ППО - Пентагон

Зенітники ЗС України в суботу ввечері знищили чотири дрони-камікадзе Shahed-136/131

У Харкові рятувальники загасили велику пожежу, спровоковану ворожими ракетними ударами

У Харкові в результаті нічних ракетних ударів один постраждалий, пошкоджено підприємство та депо "Нової пошти"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА