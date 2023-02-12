Події

07:47 12.02.2023

У результаті ракетних ударів по Харкову одна людина госпіталізована з осколковими пораненнями

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У результаті ракетних ударів по Харкову одна людина госпіталізована з осколковими пораненнями

Внаслідок ракетних ударів, завданих окупантами по Харкову в суботу пізно ввечері, постраждав мирний житель, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"В результаті ударів окупантів уламкові поранення отримав 35-річний цивільний. Його госпіталізували, медики надають усю необхідну допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Харкову. Попередньо обстріл вівся ракетами С-300. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено об'єкт інфраструктури.

 

 

 

Теги: #харків #обстріли

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