У результаті ракетних ударів по Харкову одна людина госпіталізована з осколковими пораненнями

Внаслідок ракетних ударів, завданих окупантами по Харкову в суботу пізно ввечері, постраждав мирний житель, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"В результаті ударів окупантів уламкові поранення отримав 35-річний цивільний. Його госпіталізували, медики надають усю необхідну допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Харкову. Попередньо обстріл вівся ракетами С-300. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено об'єкт інфраструктури.