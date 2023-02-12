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07:22 12.02.2023

За добу ворог наніс 44 ракетні та авіаудари, 3 з яких по цивільній інфраструктурі Харкова

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За добу ворог наніс 44 ракетні та авіаудари, 3 з яких по цивільній інфраструктурі Харкова

Минулої доби російські окупанти завдали 44 ракетних та авіаудари, здійснили понад 90 обстрілів із РСЗВ, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Протягом доби противник завдав 12 ракетних ударів, 3 з них - по цивільній інфраструктурі Харкова, та 32 авіаційних удари, 6 з яких - із застосуванням БпЛА "Шахед-136". 4 цих дрони збито. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", – йдеться у зведенні в неділю вранці.

Зазначається, що залишається висока загроза подальших російських авіаційних і ракетних ударів по всій території України.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Порохонь, Студенок, Старикове і Волфине на Сумщині та Красне, Глибоке, Синельникове, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна Харківської області. Також окупанти завдали авіаційних ударів бідя Гатища і Вовчанська.

На куп’янському та лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 районів населених пунктів. Зокрема це – Гряниківка, Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка, Вишневе, Червонопопівка і Серебрянське лісництво на Луганщині. Завдав авіаційних ударів неподалік Червонопопівки, Житлівки і Діброва на Луганщині та Григорівки і Спірного на Донеччині.

На бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Васюківка, Залізнянське, Красна Гора, Парасковіївка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Предтечине, Біла Гора та Залізне Донецької області. А загалом –  понад 25 населених пунктів.

На авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів, зокрема, Калинове, Орлівка, Сєверне, Авдіївка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка і Новосілка. Ворожі авіаудари зафіксовано поблизу Авдіївки, Веселого, Невельського та Мар’їнки.

На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Магдалинівка і Степногірськ на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Кам’янського.

На херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та сам Херсон, а також райони понад 30 інших населених пунктів, включаючи Гаврилівку, Милове, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Бургунку, Придніпровське та Станіслав Херсонської області. Ворог завдав авіаудару в районі Зимівника.

Теги: #обстріли #генштаб_зсу #зведення

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