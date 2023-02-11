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19:39 11.02.2023

Залужний обговорив із генералом Міллі перебіг бойових дій на території України та ситуацію в акваторії Чорного моря

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Залужний обговорив із генералом Міллі перебіг бойових дій на території України та ситуацію в акваторії Чорного моря

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову із головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Поінформував свого колегу про підсумки останньої масованої ракетної атаки ворога, наголосив на значенні засобів протиповітряної оборони і подякував за їх надання. Поділився занепокоєнням у зв'язку з використанням росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі", - написав Залужний у телеграм- канал за підсумками розмови.

Співрозмовники також обговорили перебіг бойових дій. Залужний зазначив, що найнапруженіша ситуація склалася на Донецькому напрямку, де російські окупанти здійснюють щодня до 50 атак. Запеклі бої тривають у районі Вугледара та Мар'їнки. При цьому українські війська надійно тримають оборону, наголосив головнокомандувач, і зуміли на деяких ділянках фронту відновити раніше втрачені позиції та закріпитися там. Незважаючи на постійний тиск ворога, українські підрозділи продовжують утримувати під контролем Бахмут та вживають заходів щодо стабілізації лінії фронту навколо цього міста.

"Запорука успіху на полі бою – ефективне вогневе ураження, яке потребує відповідної кількості озброєння та боєприпасів", - наголосив Залужний.

Він також подякував генералу Міллі за розуміння потреб Сил оборони для відсічі російської збройної агресії, значний персональний внесок у наближення української перемоги та непохитну підтримку України.

 

 

 

Теги: #розмова #україна_сша #командувач

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