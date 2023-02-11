Тімоті Снайдер зібрав $1,268 млн на "Ловця шахедів" для України

Американський історик, фахівець з історії Східної Європи та, зокрема, історії України, професор Єльського університету Тімоті Снайдер завершив збір на систему протидії російським дронам для України. Загалом було зібрано $1,268, повідомляє пресслужба Верховної Ради.

"Якщо ви допомогли у цьому зборі, ви допомогли врятувати життя. Дякую вам. Навколо нас твориться історія, і у кожного з нас є свої ролі, великі чи маленькі, які ми можемо зіграти", - заявив Снайдер, якого цитує Верховна Рада у телеграм-каналі.

Зазначається, що загалом для збору на "Ловця шахедів" через UNITED24 надійшло 11 278 платежів.

Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, у свою чергу, зазначив, що Україна має вже 6 таких систем, які захищають енергетичні об'єкти від російських атак, і завдяки Снайдеру зможе закупити ще більше.

"Вдячний нашому амбасадору Тімоті Снайдеру та кожному, хто зробив свій внесок у посилення енергобезпеки України", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Він зазначив, що збір також підтримали Гілларі Клінтон та ізраїльський історик Юваль Ной Гарарі.