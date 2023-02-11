Події

19:13 11.02.2023

Окупанти в Маріуполі організували ремонт військової техніки, навмисно виведеної з ладу російськими військовослужбовцями

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Окупанти в Маріуполі організували ремонт військової техніки, навмисно виведеної з ладу російськими військовослужбовцями

В окупованому Маріуполі Донецької області російські загарбники організували ремонт своєї військової техніки, яку спеціально було виведено з ладу російськими військовослужбовцями, щоб не брати участь у бойових діях, - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Основною причиною несправності військової техніки є навмисне виведення з ладу двигунів", - наголошується в повідомленні на фейсбук-сторінці.

Зазначається також, що у Новій Каховці Херсонської області у період з 7 до 9 лютого спостерігаються численні випадки мародерства. Новоприбулі військовослужбовці російських окупаційних військ активно завантажують награбоване майно у військові вантажівки.

Зазначається, що з метою компенсації масштабних військових втрат, з початку лютого цього року, росія використала близько 1200 осіб із російської приватної військової компанії "Вагнер", які були завербовані у в'язницях тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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