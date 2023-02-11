Події

19:11 11.02.2023

Українська авіація за добу завдала 16 ударів по районах зосередження ворога

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Українська авіація за добу завдала 16 ударів по районах зосередження ворога

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії за добу вразили 4 райони зосередження живої сили", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Крім того, українські військовослужбовці збили літак Су-25 та БПЛА типу "Орлан".

 

 

 

Теги: #авіація #зведення #удари

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