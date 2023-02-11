Українська авіація за добу завдала 16 ударів по районах зосередження ворога

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії за добу вразили 4 райони зосередження живої сили", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Крім того, українські військовослужбовці збили літак Су-25 та БПЛА типу "Орлан".