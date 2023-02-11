Російські окупанти за добу завдали 7 ракетних і 23 авіаційних ударів по території України

Російські окупанти продовжують спроби знищити критичну інфраструктуру України, завдаючи ударів по цивільних об'єктах та житлових будинках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом доби противник завдав 7 ракетних та 23 авіаційних удари. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ударів російською федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Окупанти, незважаючи на значні втрати, не відмовляються від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках. Підсилюють своє угруповання військ на лиманському та бахмутському напрямках. Активно застосовують авіацію для завдання ударів по позиціях українських підрозділів.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних із Україною районах, продовжуються заходи бойової підготовки.

Противник не припиняє артилерійського обстрілу позицій українських військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Так, за минулу добу обстріляли понад 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, і Херсонській областях, зокрема Кремінну, Часів Яр, Бахмут, Авдіївку, Вугледар, Гуляйполе та інші, а також Херсон.