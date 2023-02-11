Зеленський відвідав посольство Туреччини в Україні та вшанував пам'ять жертв землетрусу

Президент України Володимир Зеленський відвідав посольство Турецької Республіки в Україні і вшанував пам'ять загиблих унаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині.

Глава держави зробив запис у книзі скорботи і поклав квіти на території посольства, повідомляє пресслужба президента.

"Прийміть щирі співчуття від мене особисто і від імені народу України. Жахлива трагедія, яка в одну мить забрала стільки життів, відгукнулася глибоким болем в наших серцях. Поділяємо біль турецького народу і допомагаємо в цей важкий час. Вічна пам'ять загиблим. Якнайшвидшого одужання постраждалим", - зазначив Зеленський.

Президент також поспілкувався з послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере.