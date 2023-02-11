Окупанти в суботу обстріляли Вовчанськ і Куп'янськ, поранена мирна мешканка - голова Харківської ОВА

Мирна мешканка м. Куп'янськ Харківської області поранена внаслідок обстрілу міста російськими окупантами в суботу, також обстріляне м. Вовчанськ Чугуївського району, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні місто Вовчанськ було атаковане ворожою авіацією. Це була промзона і це були житлові будинки. Наразі повідомлень про постраждалих не надходило. Але по Куп'янську, де також були обстріли виключно житлової інфраструктури, є інформація про одну жінку, яка дістала поранення", - сказав Синєгубов в ефірі національного телемарафону.