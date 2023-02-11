Держсекретар США Блінкен обговорив із главою МЗС Франції підтримку України та способи вирішення конфлікту на Близькому сході

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив із главою МЗС Франції Катрін Колонною підтримку України та способи вирішення конфлікту на Близькому сході.

"Поговорив із міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною про нашу підтримку України перед жорстокою війною Росії і про способи вирішення напруженості, що зберігається на Близькому Сході", - написав Блінкен у мікроблозі твіттер.