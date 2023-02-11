У Мелітополі колаборантам окупанти пропонують відмовитися від українського громадянства, написавши відповідну заяву

У Мелітополі Запорізької області колаборантам окупанти пропонують відмовитися від українського громадянства, написавши відповідну заяву, повідомляє Генеральний штаб України.

"У місті Мелітополь, колаборантам, які працюють в окупаційній адміністрації, запропоновано зректись громадянства України, написавши відповідну заяву", - йдеться у повідомленні.

А тим часом, в окремих населених пунктах тимчасово окупованої Запорізької області російські військові продовжують чинити тиск на місцевих жителів, впроваджують комендантські години, проводять перевірки приміщень.

Водночас у Старобільську Луганської області хірургічне відділення місцевої лікарні облаштоване під військовий шпиталь у зв’язку з великою кількістю поранених окупантів. Трохи раніше, у окремих населених пунктах Луганської області відзначалась робота мобільних крематоріїв противника.