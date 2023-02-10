Український ритейл у 2022 році передав гуманітарної та військової допомоги на 2,7 млрд грн

Близько 40 українських ритейлерів із різних сегментів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до кінця 2022 року передали гуманітарну та військову допомогу на загальну суму 2,7 млрд грн, випливає з дослідження Асоціації рітейлерів України.

Згідно з ним, на потреби армії та територіальної оборони було передано продовольчої продукції на 516,8 млн грн та непродовольчої на 710,7 млн грн.

Населенню було надано продовольчу гумдопомогу на суму понад 430 млн грн, непродовольчу – на 622,8 млн грн. Крім того, ритейлери зібрали понад 255,5 млн грн фінансової допомоги на придбання транспорту, передано медикаментів на 130,4 млн грн.