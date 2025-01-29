Інтерфакс-Україна
Події
12:04 29.01.2025

Глава МЗС Іспанії анонсував виділення ще EUR10 млн на гуманітарну допомогу Україні

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Глава МЗС Іспанії анонсував виділення ще EUR10 млн на гуманітарну допомогу Україні

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено під час свого візиту до Львова оголосив про виділення Україні додаткових EUR10 млн на гуманітарну допомогу.

Як повідомили в МЗС Іспанії, Альбарес 28 січня втретє відвідав Україну після початку повномасштабної агресії РФ.

Альбарес разом з українським колегою Андрієм Сибігою та генеральним директором ЮНЕСКО Одрі Азуле урочисто відкрив культурний центр, створений завдяки Трастовому фонду співробітництва розвитку Іспанії та ЮНЕСКО. Цей центр, який фінансується AECID, було створено з метою створення простору, спеціально присвяченого культурі як фактору миру та стійкості у воєнному та післявоєнному контексті в Україні, країні, культурна продуктивна структура якої втратила 90% своїх ресурсів через війну, розв’язану російським вторгненням.

"Цей центр доповнює всеохоплюючу прихильність Іспанії відновленню України, яка втілилася сьогодні в новій заяві про EUR10 млн від Іспанської кооперації гуманітарної допомоги, які додаються до 100 млн, що Іспанія надала Україні від початку війни", - сказано в повідомленні.

До цієї сфери гуманітарної допомоги додається ще одна - відновлення, яка з початку російської агресії накопичила EUR400 млн.

Також Альбарес відвідав львівську лікарню, де оголосив, що Іспанія виділить іспанську команду медичних тренерів для допомоги медичним працівникам у лікарні.

Альбарес підтвердив підтримку Іспанією України під час російської агресії. Зокрема підготовка в Іспанії військових ЗСУ налічує близько 7000 підготовлених військовослужбовців.

Крім того, Альбарес також підтвердив підтримку процесу вступу України до Європейського Союзу, який розпочався під час головування Іспанії в ЄС, нагадавши їй, що Іспанія завжди висловлювала свою тверду підтримку цьому.

Теги: #україна #іспанія #гуманітарна_допомога

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